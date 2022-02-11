Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 11 лютого відбулися матчі 3-го туру жіночого турніру з керлінгу.
Збірна Канади програла Японії, США переграли Китай, Швейцарія здолала ОКР, а Південна Корея перемогла Велику Британію
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
США - Китай 8:4
Канада - Японія 5:8
Швейцарія - ОКР 8:7
Південна Корея - Велика Британія 9:7