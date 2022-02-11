Українській біатлоністці Олені Білосюк було дуже складно слідкувати за змаганнями XXIV зимових Олімпійських ігор-2022, перебуваючи в ізоляційному готелі.

Про це заявила біатлоністка.

"Коли я вже знаходилася десь день четвертий на ізоляції і фізично себе відчувала добре, коли вже температура була позаду і могла я чимось займатися, то підняли питання разом з Національним олімпійським комітетом, щоб відкрили нам тренажерну кімнату з біговою доріжкою та велосипедом і вже була можливість хоч якось трішки рухатися. Звісно це не лижі, не гвинтівка і назвати це повноцінними тренуваннями точно не можу.

Мала можливість дивитися гонки. Вже в останні дні нам зробили доступ до олімпійської трансляції, але психологічно не могла дивитися, для мене це важко... Ти перебуваєш на Олімпійських іграх, але сидиш в чотирьох стінах і спостерігаєш як інші люди здобувають медалі, банально, виходять на старт. Для мене це було складно, тому не дивилася і максимально намагалася тримати при собі всі емоції і закритися від зовнішнього світу", - зазначила Білосюк.