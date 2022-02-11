Американський журналіст жорстко наїхав: Росія накачала 15-річну спортсменку допінгом

МОК перетворив відсторонення Росії від змагань на глузування, дозволивши їх спортсменам виступати під прапором ОКР.

Про це заявив американський журналіст Ден Ветзель.

"Ця Олімпіада була наповнена заголовками про геноцид і рабство, політику та пропаганду, ізолятори та драконівські протоколи. Тож буде не дивно, якщо виявиться, що Росія накачала юну спортсменку якимось препаратом і, попри це їй дозволять змагатись в майбутньому, адже вона надто молода та наївна, щоб розуміти, що її накачали.

МОК офіційно заборонив Росії виступати на ОІ-2022 через державний допінговий режим, який обдурив десятки спортсменів на Олімпіаді та Паралімпіаді в Сочі-2014.

Однак МОК перетворив це відсторонення на глузування, дозволивши російським спортсменам виступати під прапором ОКР. Це ті ж люди, ті ж кольори та, можливо, той самий настрій перемогти за всяку ціну. Навіть якщо цю 15-річну дівчинку Валієву дискваліфікують, як хтось зможе вийти на один лід з її партнерами без тонни підозр?", - зазначив Ветзель.