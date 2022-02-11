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Американський журналіст жорстко наїхав: Росія накачала 15-річну спортсменку допінгом

Сьогодні 11:03 209 1
Журналіст прокоментував допінг-скандал за участі російських фігуристів
Американський журналіст жорстко наїхав: Росія накачала 15-річну спортсменку допінгом
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - sports.yahoo.com.

МОК перетворив відсторонення Росії від змагань на глузування, дозволивши їх спортсменам виступати під прапором ОКР.

Про це заявив американський журналіст Ден Ветзель.

"Ця Олімпіада була наповнена заголовками про геноцид і рабство, політику та пропаганду, ізолятори та драконівські протоколи. Тож буде не дивно, якщо виявиться, що Росія накачала юну спортсменку якимось препаратом і, попри це їй дозволять змагатись в майбутньому, адже вона надто молода та наївна, щоб розуміти, що її накачали.

МОК офіційно заборонив Росії виступати на ОІ-2022 через державний допінговий режим, який обдурив десятки спортсменів на Олімпіаді та Паралімпіаді в Сочі-2014.

Однак МОК перетворив це відсторонення на глузування, дозволивши російським спортсменам виступати під прапором ОКР. Це ті ж люди, ті ж кольори та, можливо, той самий настрій перемогти за всяку ціну. Навіть якщо цю 15-річну дівчинку Валієву дискваліфікують, як хтось зможе вийти на один лід з її партнерами без тонни підозр?", - зазначив Ветзель.

Нагадаємо, що приводом для перенесення церемонії вручення золотих медалей збірної ОКР з фігурного катання за перемогу в командному турнірі на Олімпійських іграх - 2022 у Пекіні (Китай) став допінг-тест 15-річної вихованки Етері Тутберідзе. Юридичні проблеми у МОК та ISU виникли через вік спортсменки, якій немає 16 років, відповідно, за її порушення можуть бути також покарані навколишні фахівці.

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