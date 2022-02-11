Джерело - Чемпіон.
Ііво Нісканен з Фінляндії виграв золоту медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у лижній гонці на 15 кілометрів.
Для фіна це вже друга медаль у Пекіні. Раніше він здобув бронзову медаль у скіатлоні.
Срібним та бронзовим призерами відповідно стали Олександр Большунов (ОКР) та Йоганнес Клебо (Норвегія).
У цій дисципліні виступали два українці: Руслан Перехода та Олексій Красовський. Олексій посів 77-е місце, Руслан - 78-е.
Всього у цій гонці виступали 99 спортсменів.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Лижна гонка на 15 км
Чоловіки
11 лютого