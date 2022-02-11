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Лижник Нісканен виграв золоту медаль у Пекіні, українці не потрапили до ТОП-50

Сьогодні 10:33 213 0
Красовський посів 77-е місце, Перехода - 78-е
Лижник Нісканен виграв золоту медаль у Пекіні, українці не потрапили до ТОП-50
#Олімпіада-2022, #Олексій Красовський, #Руслан Перехода

Джерело - Чемпіон.

Ііво Нісканен з Фінляндії виграв золоту медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у лижній гонці на 15 кілометрів. 

Для фіна це вже друга медаль у Пекіні. Раніше він здобув бронзову медаль у скіатлоні.

Срібним та бронзовим призерами відповідно стали Олександр Большунов (ОКР) та Йоганнес Клебо (Норвегія).

У цій дисципліні виступали два українці: Руслан Перехода та Олексій Красовський. Олексій посів 77-е місце, Руслан - 78-е.

Всього у цій гонці виступали 99 спортсменів.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Лижна гонка на 15 км
Чоловіки
11 лютого
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