Джерело - VG.
Американський журналіст Натаніель Херц отримує погрози в соцмережах після питання російському лижнику Олександру Большунову про допінг.
Про це заявив сам журналіст.
"Я мав на увазі не самого Большунова, а усіх російських спортсменів – вони вживали допінг, погодивши це на державному рівні перед Олімпіадою у Сочі-2014.
Росія накачала 15-річну спортсменку допінгом.
Як відреагував? Ми повідомили американське посольство в Пекіні. Ті сказали, щоб тримали їх у курсі, якщо ще щось станеться. Поки що все окей", – зазначив Херц.
Під час пресконференції американець поставив Большунову питання про вживання заборонених речовин. Російський спортсмен відповів, що такі питання є неввічливими та порадив Херцу прийти на його тренування. Норвезький журналіст Ян-Петтер Сальтведт підтримав колегу. Він заявив, що Олександра взагалі не має бути на Олімпіаді-2022.