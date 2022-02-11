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Американському журналісту погрожують смертю через допінгові махінації росіян

Сьогодні 14:33 167 0
Журналіст - про погрози щодо крити росіян
Американському журналісту погрожують смертю через допінгові махінації росіян
#Олімпіада-2022

Джерело - VG.

Американський журналіст Натаніель Херц отримує погрози в соцмережах після питання російському лижнику Олександру Большунову про допінг.

Про це заявив сам журналіст.

"Я мав на увазі не самого Большунова, а усіх російських спортсменів – вони вживали допінг, погодивши це на державному рівні перед Олімпіадою у Сочі-2014.

Росія накачала 15-річну спортсменку допінгом.

Як відреагував? Ми повідомили американське посольство в Пекіні. Ті сказали, щоб тримали їх у курсі, якщо ще щось станеться. Поки що все окей", – зазначив Херц.

Під час пресконференції американець поставив Большунову питання про вживання заборонених речовин. Російський спортсмен відповів, що такі питання є неввічливими та порадив Херцу прийти на його тренування. Норвезький журналіст Ян-Петтер Сальтведт підтримав колегу. Він заявив, що Олександра взагалі не має бути на Олімпіаді-2022.

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