Американський журналіст Натаніель Херц отримує погрози в соцмережах після питання російському лижнику Олександру Большунову про допінг.

Про це заявив сам журналіст.

"Я мав на увазі не самого Большунова, а усіх російських спортсменів – вони вживали допінг, погодивши це на державному рівні перед Олімпіадою у Сочі-2014.

Росія накачала 15-річну спортсменку допінгом.

Як відреагував? Ми повідомили американське посольство в Пекіні. Ті сказали, щоб тримали їх у курсі, якщо ще щось станеться. Поки що все окей", – зазначив Херц.