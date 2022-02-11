У керівника Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслава Позднякова є серйозні питання щодо термінів здачі допінгу фігуристки Каміли Валієвої.

Про це заявив функціонер.

"У мене викликають серйозні питання терміни, які пройшли між 25 грудня, коли була здана проба (Валієвої) у Санкт-Петербурзі, і 8 лютого, коли вона була оприлюднена.

Відповідно до міжнародних стандартів для лабораторій Всесвітньої антидопінгової агенції термін для завантаження проби А становить 20 днів з моменту одержання зразка в лабораторії. Дуже дивним виглядає той факт, що з Санкт-Петербурга до Стокгольма проба діставалася майже місяць. У мене це викликає дуже серйозні питання, і дуже схоже, що хтось притримував цю пробу до закінчення командних змагань фігуристів", - заявив Поздняков.