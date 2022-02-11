Джерело - tass.ru.
У керівника Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслава Позднякова є серйозні питання щодо термінів здачі допінгу фігуристки Каміли Валієвої.
Про це заявив функціонер.
"У мене викликають серйозні питання терміни, які пройшли між 25 грудня, коли була здана проба (Валієвої) у Санкт-Петербурзі, і 8 лютого, коли вона була оприлюднена.
Відповідно до міжнародних стандартів для лабораторій Всесвітньої антидопінгової агенції термін для завантаження проби А становить 20 днів з моменту одержання зразка в лабораторії. Дуже дивним виглядає той факт, що з Санкт-Петербурга до Стокгольма проба діставалася майже місяць. У мене це викликає дуже серйозні питання, і дуже схоже, що хтось притримував цю пробу до закінчення командних змагань фігуристів", - заявив Поздняков.
Нагадаємо, що приводом для перенесення церемонії вручення золотих медалей збірної ОКР з фігурного катання за перемогу в командному турнірі на Олімпійських іграх - 2022 у Пекіні (Китай) став допінг-тест 15-річної вихованки Етері Тутберідзе. Юридичні проблеми у МОК та ISU виникли через вік спортсменки, якій немає 16 років, відповідно, за її порушення можуть бути також покарані навколишні фахівці.