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Президент ОКР: Схоже, що хтось притримував пробу Валієвої до закінчення командного турніру фігуристів

Сьогодні 10:18 369 0
Функціонер прокоментував допінг-скандал
Президент ОКР: Схоже, що хтось притримував пробу Валієвої до закінчення командного турніру фігуристів
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - tass.ru.

У керівника Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслава Позднякова є серйозні питання щодо термінів здачі допінгу фігуристки Каміли Валієвої.

Про це заявив функціонер.

"У мене викликають серйозні питання терміни, які пройшли між 25 грудня, коли була здана проба (Валієвої) у Санкт-Петербурзі, і 8 лютого, коли вона була оприлюднена.

Відповідно до міжнародних стандартів для лабораторій Всесвітньої антидопінгової агенції термін для завантаження проби А становить 20 днів з моменту одержання зразка в лабораторії. Дуже дивним виглядає той факт, що з Санкт-Петербурга до Стокгольма проба діставалася майже місяць. У мене це викликає дуже серйозні питання, і дуже схоже, що хтось притримував цю пробу до закінчення командних змагань фігуристів", - заявив Поздняков.

Нагадаємо, що приводом для перенесення церемонії вручення золотих медалей збірної ОКР з фігурного катання за перемогу в командному турнірі на Олімпійських іграх - 2022 у Пекіні (Китай) став допінг-тест 15-річної вихованки Етері Тутберідзе. Юридичні проблеми у МОК та ISU виникли через вік спортсменки, якій немає 16 років, відповідно, за її порушення можуть бути також покарані навколишні фахівці.

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