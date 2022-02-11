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Шмуратко: Дуже сподіваюсь, що на наступних Іграх буде розрив

Сьогодні 14:48 87 0
Українець - про цілі на наступні Олімпійські ігри-2026
Шмуратко: Дуже сподіваюсь, що на наступних Іграх буде розрив
#Іван Шмуратко

Джерело - Суспільне Спорт.

Фігурист Іван Шмуратко сподівається, що на наступних зимових Олімпійських іграх буде розрив та шалене свято.

Про це заявив українець.

"Дуже сподіваюсь, що на наступних Іграх буде розрив і що надалі це буде шалене свято. До них ще чотири роки й багато-багато змагань. Маю надію, до наступних Олімпійських ігор у Мілані проведу в Італії ще багато часу, підготуюся, розвідую ті краї.

Ковід? Це вже нова реальність, з якою нам потрібно жити, як з водою та іншими [звичними речами]", - зазначив Шмуратко.

Нагадаємо, що Іван Шмуратко у довільній програмі на Олімпіаді-2022 посів 24-е місце.

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