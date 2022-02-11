Шмуратко: Дуже сподіваюсь, що на наступних Іграх буде розрив

Джерело - Суспільне Спорт.
Фігурист Іван Шмуратко сподівається, що на наступних зимових Олімпійських іграх буде розрив та шалене свято.
Про це заявив українець.
"Дуже сподіваюсь, що на наступних Іграх буде розрив і що надалі це буде шалене свято. До них ще чотири роки й багато-багато змагань. Маю надію, до наступних Олімпійських ігор у Мілані проведу в Італії ще багато часу, підготуюся, розвідую ті краї.
Ковід? Це вже нова реальність, з якою нам потрібно жити, як з водою та іншими [звичними речами]", - зазначив Шмуратко.
Нагадаємо, що Іван Шмуратко у довільній програмі на Олімпіаді-2022 посів 24-е місце.