Шмуратко: Дуже сподіваюсь, що на наступних Іграх буде розрив

Фігурист Іван Шмуратко сподівається, що на наступних зимових Олімпійських іграх буде розрив та шалене свято.

Про це заявив українець.

"Дуже сподіваюсь, що на наступних Іграх буде розрив і що надалі це буде шалене свято. До них ще чотири роки й багато-багато змагань. Маю надію, до наступних Олімпійських ігор у Мілані проведу в Італії ще багато часу, підготуюся, розвідую ті краї.

Ковід? Це вже нова реальність, з якою нам потрібно жити, як з водою та іншими [звичними речами]", - зазначив Шмуратко.