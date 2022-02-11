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Олімпійський комітет Росії: Хочемо зберегти чесно завойовану золоту олімпійську медаль

Сьогодні 08:33 42 0
ОКР виступив з великою заявою у справі про позитивний допінг-тест
Олімпійський комітет Росії: Хочемо зберегти чесно завойовану золоту олімпійську медаль
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіонат.

Олімпійський комітет Росії вживає заходи для того, щоб захистити права та інтереси членів команди фігуристів та зберегти завойовану золоту олімпійську медаль у Пекіні.

Олімпійський комітет Росії виступив з великою заявою у справі про позитивний допінг-тест фігуристки Каміли Валієвої.

"8 лютого 2022 року після закінчення командних змагань з фігурного катання на XXIV Олімпійських зимових іграх 2022 року Олімпійський комітет Росії отримав інформацію від Міжнародного агентства з тестування (ІТА) про те, що Російське антидопінгове агентство РУСАДА" застосувало до спортсменки (Валієвої) тимчасове усунення, починаючи з 8 лютого 2022 року, 11.36 ранку (за пекінським часом).

Тимчасове усунення було застосоване у зв'язку з отриманням зі Стокгольмської антидопінгової лабораторії повідомлення про несприятливий результат аналізу допінг-проби Спортсменки, взятої 25 грудня 2021 року під час Чемпіонату Росії з фігурного катання в м. Санкт-Петербурзі.

У допінг-пробі спортсменки було виявлено заборонену субстанцію "триметазидин", що відноситься до класу S4.4 Забороненого списку ВАДА 2021 року.

Допінг-проба спортсменки, яка дала позитивний результат, не належить до періоду проведення Олімпійських ігор. При цьому Спортсменка до та після 25 грудня 2021 року неодноразово складала допінг-тести, у тому числі вже у Пекіні під час турніру з фігурного катання. Усі результати - негативні.

Статус тимчасового усунення передбачає, що Спортсменка з 8 лютого 2022 року не мала права брати участь у російських та міжнародних змаганнях до моменту ухвалення остаточного рішення у її справі.

Для захисту прав та інтересів російської спортсменки до цієї справи було залучено кваліфікованих юристів, які надають Спортсменці всю необхідну юридичну допомогу.

Відповідно до Загальноросійських антидопінгових правил та Всесвітнього антидопінгового кодексу спортсменка запросила до РАА РУСАДА проведення слухань у прискореному порядку щодо застосованого до неї тимчасового усунення.

Слухання відбулися 9 лютого 2022 року. За підсумками слухань Дисциплінарний комітет РАА РУСАДА скасував тимчасове усунення, застосоване до Спортсменки. Зазначене рішення набуло чинності негайно.

Відповідно до Загальноросійських антидопінгових правил та Всесвітнього антидопінгового кодексу рішення Дисциплінарного антидопінгового комітету РАА РУСАДА щодо зняття тимчасового усунення може бути оскаржене зацікавленими сторонами у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанні (КАС).

Таким чином, наразі Спортсменка має право тренуватися та брати участь у змаганнях у повному обсязі без обмежень до того часу, якщо Спортивним арбітражним судом не винесено інше рішення щодо її статусу стосовно Олімпійських ігор.

У будь-якому випадку, по суті, можливого антидопінгового порушення дисциплінарне розслідування буде проводитися РАА РУСАДА відповідно до застосовних правил у встановленому порядку.

З урахуванням того, що позитивна допінг-проба спортсменки була взята не під час Олімпійських ігор, результати спортсменки та результати командного турніру під час Олімпійських ігор не підлягають автоматичному перегляду.

Крім того, Олімпійський комітет Росії звертає увагу на той факт, що допінг-проба спортсменки, відібрана після Чемпіонату Європи з фігурного катання в січні 2022 року, а також допінг-проба, взята під час Олімпійських ігор, дали негативний результат.

Олімпійський комітет Росії вживає вичерпних заходів для того, щоб захистити права та інтереси членів Команди ОКР і зберегти чесно завойовану золоту олімпійську медаль.

ОКР також виходить з того, що буде проведено повноцінне розслідування, за підсумками якого будуть встановлені всі юридичні та фактичні обставини, що мають значення", - йдеться у заяві ОКР.

Раніше стало відомо, що МОК скористається своїм правом подати апеляцію в CAS і не чекатиме на обґрунтоване рішення РУСАДА, оскільки рішення необхідне до наступного змагання, в якому має взяти участь Валієва, допінг-проба якої виявилася позитивною.

Нагадаємо, Валієва хоче виступити у жіночому одиночному катанні 15 лютого.

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