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Шмуратко: У довільній програмі не вийшло багато стрибкових елементів

Сьогодні 13:48 172 0
Фігурист - про помилки у довільній програмі
Шмуратко: У довільній програмі не вийшло багато стрибкових елементів
#Олімпіада-2022, #Іван Шмуратко

Джерело - Суспільне Спорт.

Фігурист Іван Шмуратко не задоволений своїм виступом у довільній програмі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. 

Про це заявив українець.

"Своєю довільною програмою не задоволений. Не вийшло багато стрибкових елементів, а через них і вся програма пішла не так. Падіння? Скоріш за все, це технічні помилки, які повинен буду розбирати поступово. Не тільки по першому стрибку, а загалом по програмі.

Треба рухатися далі, щоб на наступні Олімпійські ігри їхати не просто як представник у довільній програмі, а й як претендент на високі місця, та показувати результати не тільки хороші для себе, а й для всього світу", - зазначив Шмуратко.

Нагадаємо, що Іван Шмуратко у довільній програмі на Олімпіаді-2022 посів 24-е місце.

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