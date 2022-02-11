Шмуратко: У довільній програмі не вийшло багато стрибкових елементів

Фігурист Іван Шмуратко не задоволений своїм виступом у довільній програмі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив українець.

"Своєю довільною програмою не задоволений. Не вийшло багато стрибкових елементів, а через них і вся програма пішла не так. Падіння? Скоріш за все, це технічні помилки, які повинен буду розбирати поступово. Не тільки по першому стрибку, а загалом по програмі.

Треба рухатися далі, щоб на наступні Олімпійські ігри їхати не просто як представник у довільній програмі, а й як претендент на високі місця, та показувати результати не тільки хороші для себе, а й для всього світу", - зазначив Шмуратко.