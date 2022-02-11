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ISU подасть апеляцію на зняття тимчасового відсторонення Валієвої

Сьогодні 08:03 156 0
ISU зробить це вслід за МОК
ISU подасть апеляцію на зняття тимчасового відсторонення Валієвої
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) подасть апеляцію в CAS на зняття тимчасового усунення з фігуристки ОКР Каміли Валієвої.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"ISU скористається своїм правом подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) на рішення Дисциплінарного антидопінгового комітету РУСАДА від 9 лютого про скасування тимчасового усунення та попросить CAS відновити тимчасове усунення.

Оскільки ця судова справа продовжується, ISU не даватиме подальших коментарів. Будь-яка додаткова інформація буде подана у вигляді заяви на сайті ISU", - йдеться в офіційній заяві ISU.

Раніше стало відомо, що МОК скористається своїм правом подати апеляцію в CAS і не чекатиме на обґрунтоване рішення РУСАДА, оскільки рішення необхідне до наступного змагання, в якому має взяти участь Валієва, допінг-проба якої виявилася позитивною.

Нагадаємо, Валієва хоче виступити у жіночому одиночному катанні 15 лютого.

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