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CAS має прийняти рішення у справі Валієвої до 15 лютого

Сьогодні 07:03 152 0
Рішення має бути до наступних змагань
CAS має прийняти рішення у справі Валієвої до 15 лютого
#Олімпіада-2022, #Каміла Валієва

Джерело - Чемпіонат.

Рішення щодо ситуації з позитивною допінг-пробою 15-річної фігуристки ОКР Каміли Валієвої у CAS мають прийняти до 15 лютого 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства тестування (ITA).

МОК скористається своїм правом подати апеляцію до CAS і не чекатиме на обґрунтоване рішення РУСАДА, оскільки рішення необхідне до наступного змагання, в якому має взяти участь спортсменка (жіноче одиночне катання, 15 лютого 2022 року).

Раніше стало відомо, що приводом для перенесення церемонії вручення золотих медалей збірної ОКР з фігурного катання за перемогу в командному турнірі на Олімпійських іграх - 2022 у Пекіні (Китай) став допінг-тест 15-річної вихованки Етері Тутберідзе. Юридичні проблеми у МОК та ISU виникли через вік спортсменки, якій немає 16 років, відповідно, за її порушення можуть бути також покарані навколишні фахівці.

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