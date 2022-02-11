РУСАДА прийняла рішення 9 лютого

Джерело - Чемпіон.

Дисциплінарний антидопінговий комітет РУСАДА ухвалив рішення скасувати тимчасове усунення спортсменки Камілі Валієвій, у допінг-пробі якої знайдено знайдену речовину.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства тестування (ITA).

Після виявлення позитивної допінг-проби Валієва була відсторонена від участі в зимових Олімпійських іграх – 2022. Проте потім вона заперечила накладання тимчасового усунення у Дисциплінарному антидопінговому комітеті РУСАДА 9 лютого 2022 року, і того ж дня відбулося.

Увечері 9 лютого 2022 року Дисциплінарний антидопінговий комітет РУСАДА ухвалив рішення скасувати тимчасове усунення спортсменки, що дозволило їй продовжити участь у зимових Олімпійських іграх у Пекіні 2022 року.

Раніше стало відомо, що приводом для перенесення церемонії вручення золотих медалей збірної ОКР з фігурного катання за перемогу в командному турнірі на Олімпійських іграх - 2022 у Пекіні (Китай) став допінг-тест 15-річної вихованки Етері Тутберідзе. Юридичні проблеми у МОК та ISU виникли через вік спортсменки, якій немає 16 років, відповідно, за її порушення можуть бути також покарані навколишні фахівці.