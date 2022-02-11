Збірна Швеції розгромила Італію. Результати 3 туру олімпійського турніру з керлінгу

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 11 лютого відбулися матчі 3-го туру чоловічого турніру з керлінгу.
Збірна Швеції святкувала впевнену перемогу над Італією, Швейцарія переграла ОКР, Велика Британія поступилася США, а Китай здолав Данію.
Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати
Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Швейцарія - ОКР 6:3
Велика Британія - США 7:9
Швеція - Італія 9:3
Данія - Китай 4:5