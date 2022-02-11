Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 11 лютого. LIVE
Сьогодні 06:43 1169
Гут виграла змагання у супергіганті, Шепіленко посіла 37-е місце
Сьогодні 06:48 178
У ITA підтвердили, що допінг-проба фігуристки Валієвої дала позитивний результат
Сьогодні 05:52 461 1
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 11 лютого
Сьогодні 05:22 1427
Хірано Аюму став олімпійським чемпіоном у хафпайпі
Сьогодні 05:11 211
Йогауг і Схаутен стали дворазовими чемпіонками Пекіна: підсумки Олімпіади-2022 за 10 лютого
Вчора 18:02 1166
Збірна Німеччини виграла золоті медалі у змішаній естафеті, українці посіли 11 місце
Вчора 16:33 1340 1
Схаутен з рекордом виграла другу золоту медаль
Вчора 15:19 609
Кортеж Ярославського збив на смерть людину, - Українська Правда
Вчора 12:50 7045
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 12:42 32643
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Збірна Швеції розгромила Італію. Результати 3 туру олімпійського турніру з керлінгу

Сьогодні 06:03 205 0
У 3-му турі відбулися чотири матчі
Збірна Швеції розгромила Італію. Результати 3 туру олімпійського турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 11 лютого відбулися матчі 3-го туру чоловічого турніру з керлінгу.

Збірна Швеції святкувала впевнену перемогу над Італією, Швейцарія переграла ОКР, Велика Британія поступилася США, а Китай здолав Данію.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг, чоловіки
3 тур, 11 лютого

Швейцарія - ОКР 6:3

Велика Британія - США 7:9

Швеція - Італія 9:3

Данія - Китай 4:5

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 32643
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 10 лютого. LIVE Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 10 лютого. LIVE 5102
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 36314
Кортеж Ярославського збив на смерть людину, - Українська Правда Кортеж Ярославського збив на смерть людину, - Українська Правда 7045
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 69089
Ярославський вилетів з України, - ЗМІ Ярославський вилетів з України, - ЗМІ 4293
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7374
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 11236 2
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 9891 2
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 2104 2
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 11039
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 39459