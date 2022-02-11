Збірна Швеції розгромила Італію. Результати 3 туру олімпійського турніру з керлінгу

У 3-му турі відбулися чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 11 лютого відбулися матчі 3-го туру чоловічого турніру з керлінгу.

Збірна Швеції святкувала впевнену перемогу над Італією, Швейцарія переграла ОКР, Велика Британія поступилася США, а Китай здолав Данію.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг, чоловіки

3 тур, 11 лютого

Швейцарія - ОКР 6:3

Велика Британія - США 7:9

Швеція - Італія 9:3

Данія - Китай 4:5