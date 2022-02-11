Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 11 лютого. LIVE
Сьогодні 06:43 1168
Гут виграла змагання у супергіганті, Шепіленко посіла 37-е місце
Сьогодні 06:48 178
У ITA підтвердили, що допінг-проба фігуристки Валієвої дала позитивний результат
Сьогодні 05:52 457 1
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 11 лютого
Сьогодні 05:22 1425
Хірано Аюму став олімпійським чемпіоном у хафпайпі
Сьогодні 05:11 211
Йогауг і Схаутен стали дворазовими чемпіонками Пекіна: підсумки Олімпіади-2022 за 10 лютого
Вчора 18:02 1166
Збірна Німеччини виграла золоті медалі у змішаній естафеті, українці посіли 11 місце
Вчора 16:33 1340 1
Схаутен з рекордом виграла другу золоту медаль
Вчора 15:19 609
Кортеж Ярославського збив на смерть людину, - Українська Правда
Вчора 12:50 7044
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 12:42 32640
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати

Сьогодні 06:01 2350 0
Змагання триватимуть з 9 по 19 лютого
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Календар ігор чоловічого турніру з керлінгу у рамках XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Змагання тривають з 9 по 19 лютого. У змаганнях беруть участь команди десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Груповий етап

9 лютого, середа

  • 14:05. 1-й тур. Данія - Канада 5:10
  • 14:05. 1-й тур. США - ОКР 6:5
  • 14:05. 1-й тур. Норвегія - Швейцарія 7:4
  • 14:05. 1-й тур. Китай - Швеція 4:6

10 лютого, четвер

  • 08:05. 2-й тур. США - Швеція 4:7
  • 08:05. 2-й тур. Норвегія - Канада 5:6
  • 08:05. 2-й тур. Китай - ОКР 4:7
  • 08:05. 2-й тур. Велика Британія - Італія 7:5

11 лютого, п'ятниця

  • 03:05. 3-й тур. Швейцарія - ОКР 6:3
  • 03:05. 3-й тур. Велика Британія - США 7:9
  • 03:05. 3-й тур. Швеція - Італія 9:3
  • 03:05. 3-й тур. Данія - Китай 4:5
  • 14:05. 4-й тур. ОКР - Данія
  • 14:05. 4-й тур. Велика Британія - Норвегія
  • 14:05. 4-й тур. Канада - Швейцарія

12 лютого, субота

  • 08:05. 5-й тур. Італія - Китай
  • 08:05. 5-й тур. Канада - Швеція
  • 08:05. 5-й тур. Данія - Швейцарія
  • 08:05. 5-й тур. США - Норвегія

13 лютого, неділя

  • 03:05. 6-й тур. Норвегія - Швеція
  • 03:05. 6-й тур. Китай - Велика Британія
  • 03:05. 6-й тур. США - Канада
  • 03:05. 6-й тур. Італія - ОКР
  • 14:05. 7-й тур. Велика Британія - Данія
  • 14:05. 7-й тур. Швейцарія - Італія
  • 14:05. 7-й тур. Китай - США

14 лютого, понеділок

  • 08:05. 8-й тур. Канада - Італія
  • 08:05. 8-й тур. Данія - Норвегія
  • 08:05. 8-й тур. ОКР - Швеція
  • 08:05. 8-й тур. Швейцарія - Велика Британія

15 лютого, вівторок

  • 03:05. 9-й тур. ОКР - Норвегія
  • 03:05. 9-й тур. Канада - Китай
  • 03:05. 9-й тур. Швейцарія - США
  • 03:05. 9-й тур. Швеція - Данія
  • 14:05. 10-й тур. Швеція - Велика Британія
  • 14:05. 10-й тур. Італія - США
  • 14:05. 10-й тур. Норвегія - Китай
  • 14:05. 10-й тур. ОКР - Канада

16 лютого, середа

  • 08:05. 11-й тур. Китай - Швейцарія
  • 08:05. 11-й тур. Велика Британія - ОКР
  • 08:05. 11-й тур. Італія - Данія

17 лютого, четвер

  • 03:05. 12-й тур. Данія - США
  • 03:05. 12-й тур. Швеція - Швейцарія
  • 03:05. 12-й тур. Канада - Велика Британія
  • 03:05. 12-й тур. Норвегія - Італія
  • 14:05. 1/2 фіналу
  • 14:05. 1/2 фіналу

18 лютого, п'ятниця

  • 08:05. За третє місце

19 лютого, субота

  • 08:05. Фінал

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 32640
Кортеж Ярославського збив на смерть людину, - Українська Правда Кортеж Ярославського збив на смерть людину, - Українська Правда 7044
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 10 лютого. LIVE Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 10 лютого. LIVE 5101
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 36314
Ярославський вилетів з України, - ЗМІ Ярославський вилетів з України, - ЗМІ 4289
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 69080
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 30697
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 9276
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11002
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 70053 2
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 111645
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 75935 2