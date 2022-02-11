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Абраменко: У плані організації Олімпійських ігор питань немає

Сьогодні 08:18 66 0
Українець поділився враженнями від організації Ігор-2022
Абраменко: У плані організації Олімпійських ігор питань немає
#Олександр Абраменко, #Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 з фристайлу Олександр Абраменко задоволений організацією Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Про це заявив українець.

"У плані організації до китайців питань немає. Все, що пов'язано, там, де треба чітко все зробити, все організувати – це вони молодці, тобто тут ніяких зауважень немає. Прилетіли в аеропорт, ми одразу здали тести швидко, дочекалися результатів і нас забрали на автобусах, і ми їхали до нашого села, бо воно знаходиться за 180 кілометрів від Пекіна. Все організовано, швидко було зроблено. Ми приїхали сюди - те саме. Оселилися одразу швидко. Відразу, знову ж таки, повторний тест ми здали увечері і все.

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Єдине, що одразу нас збентежило - це температура мінусова, бо ми одразу як приїхали, було мінус 20. У Пекіні було мінус 8, а в нас було мінус 20, хоча 180 кілометрів лише.

Перебуваємо на висоті десь до двох тисяч. Тобто, за висотою це нормальне абсолютно, не чутливе для нас. Ми тренувалися теж у Штатах у Солт-Лейку, а там теж висота, десь така сама. На початку сезону ми взагалі проходили підготовку у Швейцарії, там ми жили лише на висоті, на мою думку 2600, а тренувалися там за троячку", - розповів Абраменко.

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Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

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