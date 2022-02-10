У 2-му турі відбулися чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 10 лютого відбулися матчі 2-го туру жіночого турніру з керлінгу.

Збірна Великої Британії розгромила Швецію, Канада переграла Південну Корею, Данія поступилася США, а Швейцарія завдала поразки Китаю.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг, жінки

2 тур, 10 лютого

Канада - Південна Корея 12:7

Швеція - Велика Британія 2:8

США - Данія 7:5

Китай - Швейцарія 5:7