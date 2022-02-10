Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні 10 лютого відбулися матчі 2-го туру жіночого турніру з керлінгу.
Збірна Великої Британії розгромила Швецію, Канада переграла Південну Корею, Данія поступилася США, а Швейцарія завдала поразки Китаю.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Канада - Південна Корея 12:7
Швеція - Велика Британія 2:8
США - Данія 7:5
Китай - Швейцарія 5:7