Збірна України фінішувала з результатом 3:09.604

Джерело - Чемпіон.

Збірна США виграла золоті медалі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні на командних змаганнях з санного спорту у змішаній естафеті

Срібні медалі здобули австрійські саночники. Бронзовими призерами стали спортсмени з Латвії.

Збірна України у цій дисципліні посіла 11-е місце. Відзначимо, що свій етап чудово пройшла 18-річна українка Юліанна Туницька. А от Антон Дукач припустився помилки і збірна України втратила дорогоцінні секунди. Далі український дует Ігор Стахів/Андрій Лисецький завершував естафету, не зумівши відіграти втрачені секунди.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Санний спорт

Командні змагання

Змішана естафета

10 лютого