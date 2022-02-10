Джерело - Чемпіон.
Збірна США виграла золоті медалі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні на командних змаганнях з санного спорту у змішаній естафеті
Срібні медалі здобули австрійські саночники. Бронзовими призерами стали спортсмени з Латвії.
Збірна України у цій дисципліні посіла 11-е місце. Відзначимо, що свій етап чудово пройшла 18-річна українка Юліанна Туницька. А от Антон Дукач припустився помилки і збірна України втратила дорогоцінні секунди. Далі український дует Ігор Стахів/Андрій Лисецький завершував естафету, не зумівши відіграти втрачені секунди.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Санний спорт
Командні змагання
Змішана естафета
10 лютого