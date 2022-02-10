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Збірна Німеччини виграла золоті медалі у змішаній естафеті, українці посіли 11 місце

Сьогодні 16:33 312 0
Збірна України фінішувала з результатом 3:09.604
Збірна Німеччини виграла золоті медалі у змішаній естафеті, українці посіли 11 місце
#Олімпіада-2022, #Антон Дукач, #Юліанна Туницька, #Андрій Лисецький, #Ігор Стахів

Джерело - Чемпіон.

Збірна США виграла золоті медалі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні на командних змаганнях з санного спорту у змішаній естафеті

Срібні медалі здобули австрійські саночники. Бронзовими призерами стали спортсмени з Латвії.

Збірна України у цій дисципліні посіла 11-е місце. Відзначимо, що свій етап чудово пройшла 18-річна українка Юліанна Туницька. А от Антон Дукач припустився помилки і збірна України втратила дорогоцінні секунди. Далі український дует Ігор Стахів/Андрій Лисецький завершував естафету, не зумівши відіграти втрачені секунди. 

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Санний спорт
Командні змагання
Змішана естафета
10 лютого

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