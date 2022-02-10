Ковбаснюк: Дивуюся сам собі, наскільки я стійкий

Український гірськолижник Іван Ковбаснюк погано спав перед своїм виступом у комбінації на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив спортсмен.

"Я виконую свою роботу. Тут нічого такого немає. До всіх людей, які сумлінно працюють, вкладають своє життя в якусь справу, результат приходить. У мене маленькими такими кроками, але йде [прогрес]. Все-таки я задовлений, дуже радий представляти нашу країну... Я ще не відійшов. Емоції мене переповнюють.

Багато стресових ситуацій. На самому старті теж такий випадок стався: кріплення на лижах [було] по нулях. Дивуюся сам собі, наскільки я стійкий. Пів року тому спочив, і все. Працюю над собою. Це вже восьмий день у мене без вихідних: я дуже змучений, у мене зі спиною проблеми. Але я задоволений, що витримав.

Важко: в душі, всюди. Сьогодні дуже погано спав: видно, важливість цього змагання [вплинула]. Борешся-борешся, потім відпускаєш - усе класно, а потім воно повертається. Але в цілому все чудово. Тепер два дні маю вихідних, то сподіваюся, що я відновлюсь: усе ще попереду", - зазначив Ковбаснюк.