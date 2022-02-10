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Олімпійський чемпіон Пекіна звинуватив збірну Нідерландів у нечесній грі

Сьогодні 14:48 161 0
Нільс ван дер Пель розповв про нечесну гру суперників
Олімпійський чемпіон Пекіна звинуватив збірну Нідерландів у нечесній грі
#Олімпіада-2022

Джерело - aftonbladet.se.

Шведський ковзаняр Нільс ван дер Пель вважає, що суперники створюють тиск на організаторів змагань XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Про це заявив сам шведський ковзаняр.

"Перед фіналом на дистанції 10 000 метрів представники команди Нідерландів розпочали проти мене нечесну гру. Представник Королівської асоціації ковзанярів Нідерландів (KNSB) Сандер ван Гінкел чинить тиск на організаторів Олімпіади, вимагаючи твердішого льоду, на якому нідерландські ковзаняри здатні показати кращі результати.

Це корупція. Це спроба вплинути на ситуацію на свою користь неетичними та аморальними методами.

Це найбільший скандал у нашому виді спорту. У нас були випадки вживання допінгу, і я не бачу, щоб це було менш серйозним", - сказав Нільс ван дер Пель.

Ван дер Пул у Пекіні з олімпійським рекордом виграв золото на дистанції 5000 метрів і приніс Швеції першу за 44 роки перемогу на Олімпіаді у ковзанярському спорті.

Фінал Олімпіади-2022 у ковзанярському спорті на 10 000 метрів відбудеться 11 лютого. Нільс ван дер Пул є чинним світовим рекордсменом на цій дистанції.

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