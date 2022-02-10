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Стало відомо коли Крюгер прибуде до Пекіну на Олімпіаду-2022

Сьогодні 12:48 103 0
Норвежець планує виступити на дистанції 50 км
Стало відомо коли Крюгер прибуде до Пекіну на Олімпіаду-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - NTB.

Норвезький лижник Сімен Гегстад ​​Крюгер вирушить на Олімпіаду-2022 до Пекіна в п'ятницю, 11 січня, і буде на місці 12-го.

Про це заявив спортивний директор збірної Норвегії Еспен Бьєрвіг.

"Сімен сяде в літак у Цюриху завтра та прибуде 12-го. Тримаємо кулачки, що він пройде контроль в аеропорту в Пекіні, здасть негативний тест і готовий виступити в марафоні", - заявив Бьєрвіг.

Крюгер не зміг виїхати на Олімпіаду-2022 з командою і перебував в Італії через коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, що Крюгер є дворазовим олімпійським чемпіоном в естафеті 4х10 км та скіатлоні 30 км.

У Пекіні 19 лютого відбудеться мас-старт дистанцією 50 км.

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