Норвежець планує виступити на дистанції 50 км

Джерело - NTB.

Норвезький лижник Сімен Гегстад ​​Крюгер вирушить на Олімпіаду-2022 до Пекіна в п'ятницю, 11 січня, і буде на місці 12-го.

Про це заявив спортивний директор збірної Норвегії Еспен Бьєрвіг.

"Сімен сяде в літак у Цюриху завтра та прибуде 12-го. Тримаємо кулачки, що він пройде контроль в аеропорту в Пекіні, здасть негативний тест і готовий виступити в марафоні", - заявив Бьєрвіг.

Крюгер не зміг виїхати на Олімпіаду-2022 з командою і перебував в Італії через коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, що Крюгер є дворазовим олімпійським чемпіоном в естафеті 4х10 км та скіатлоні 30 км.

У Пекіні 19 лютого відбудеться мас-старт дистанцією 50 км.