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Норвезький лижник Сімен Гегстад Крюгер вирушить на Олімпіаду-2022 до Пекіна в п'ятницю, 11 січня, і буде на місці 12-го.
Про це заявив спортивний директор збірної Норвегії Еспен Бьєрвіг.
"Сімен сяде в літак у Цюриху завтра та прибуде 12-го. Тримаємо кулачки, що він пройде контроль в аеропорту в Пекіні, здасть негативний тест і готовий виступити в марафоні", - заявив Бьєрвіг.
Крюгер не зміг виїхати на Олімпіаду-2022 з командою і перебував в Італії через коронавірусну інфекцію.
Нагадаємо, що Крюгер є дворазовим олімпійським чемпіоном в естафеті 4х10 км та скіатлоні 30 км.
У Пекіні 19 лютого відбудеться мас-старт дистанцією 50 км.