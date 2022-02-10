Організація виступила із заявою з приводу допінгового скандалу

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) не може розкривати будь-якої інформації, що стосується будь-яких можливих порушень антидопінгових правил відповідно до антидопінгових правил ISU та Міжнародного олімпійського комітету.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"На тлі інформації у ЗМІ, яка має відношення до командного турніру на Олімпіаді в Пекіні, Міжнародний союз ковзанярів не може розкривати будь-якої інформації, що стосується будь-яких можливих порушень антидопінгових правил відповідно до антидопінгових правил ISU та Міжнародного олімпійського комітету. Ми не даватимемо інших коментарів щодо ситуації на цей час", - йдеться у заяві на сайті ISU.

Збірна ОКР з Валієвою у складі виграла командний турнір на Олімпіаді в Пекіні, але потім церемонію нагородження перенесли. Раніше портал Inside the Games повідомив, що причиною перенесення медальної церемонії командного турніру з фігурного катання Олімпіади-2022 у Пекіні став допінг-тест Валієвої.