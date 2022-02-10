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Ханю: Спроба четверного акселя стала моєю гордістю

Сьогодні 11:48 223 0
Японський фігурист прокоментував свій виступ
Ханю: Спроба четверного акселя стала моєю гордістю
#Олімпіада-2022

Джерело - Sport24.

Дворазовий олімпійський чемпіон Юдзуру Ханю не жалкує, що намагався виконати четверний аксель у довільній програмі на Олімпіаді іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я думаю, що сьогодні я розширював кордони. Незалежно від того, наскільки мені було складно, хочу сказати дякую всім тим, хто покладає на мене великі надії.

Можу сказати, що останнім часом я набагато краще впораюся з четверним акселем. Так, на цій Олімпіаді я не зміг реалізувати цю мрію та виконати її, але я дуже багато працював задля цього.

Сьогодні мені було важко на льоду. Якби я відмовився від четверного акселя, то міг би зробити дорожчий каскад, але спроба четверного акселя стала моєю гордістю.

Вона дозволяє мені почуватися повноцінним. Саме тому я пішов на нього", - сказав Ханю.

Ханю у підсумку посів четверте місце. Золоту олімпійську медаль у цій дисципліні завоював американський фігурист Натан Чен.

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