Ковбаснюк: Гордий представляти Україну на Олімпійських іграх-2022

Український гірськолижник Іван Ковбаснюк задоволений своїм виступом у комбінації на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив спортсмен.

"Задоволений, що витримав це психологічне навантаження, адже сьогодні було багато стресових ситуацій. В цій дисципліні я маю гіркий досвід, але із завданням номер один впорався - завершив спуск. Шкода, що не вийшло покращити рекордний результат, але все ще попереду, довелося пожертвувати швидкістю для успішного завершення дистанції. Я працюю над собою. Вірю в спуску в нас будуть гарні результати. Привіт, Україно! Щасливий представляти таку націю, ми все переборемо!", - зазначив Ковбаснюк.