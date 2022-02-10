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Ковбаснюк: Гордий представляти Україну на Олімпійських іграх-2022

Сьогодні 15:03 118 0
Українець прокоментував свій виступ у Пекіні
Ковбаснюк: Гордий представляти Україну на Олімпійських іграх-2022
#Олімпіада-2022, #Іван Ковбаснюк

Джерело - НОК України.

Український гірськолижник Іван Ковбаснюк задоволений своїм виступом у комбінації на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив спортсмен.

"Задоволений, що витримав це психологічне навантаження, адже сьогодні було багато стресових ситуацій. В цій дисципліні я маю гіркий досвід, але із завданням номер один впорався - завершив спуск. Шкода, що не вийшло покращити рекордний результат, але все ще попереду, довелося пожертвувати швидкістю для успішного завершення дистанції. Я працюю над собою. Вірю в спуску в нас будуть гарні результати. Привіт, Україно! Щасливий представляти таку націю, ми все переборемо!", - зазначив Ковбаснюк.

Українець посів 14-е місце у комбінації. Відзначимо, це найуспішніший результат для наших спортсменів у комбінації з Нагано-1998 року.

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