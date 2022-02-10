Шмуратко: Завжди намагаюся рухатися лише вперед

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні відмінні від інших змагань завдяки тиску.

Про це заявив український фігурист Іван Шмуратко.

"Три роки тому я дебютував на змаганнях високого рангу. Це був чемпіонат Європи в Мінську. За цей час, безумовно, я змінився: як особистість, як фігурист. Поступово рухаюсь вперед. Багато чого змінилося, але завжди хочу прогресувати. Не стояти місці.

Олімпійські ігри в Пекіні розпочалися для мене з випробування. Через позитивний тест я знаходився кілька днів на карантині. Не зміг допомогти збірній в командних змаганнях, але радий повернутися. Олімпійські ігри не схожі на інші змагання, тут присутній особливий тиск. Однак я працюю в тому напрямку, щоб не переживати за те що заважає, а цінити, що допомагає. Тож, рухаюсь лише в напрямку позитиву та прогресу", - сказав Шмуратко.