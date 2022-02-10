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Збірна Швеції перемогла Латвію на олімпійському хокейному турнірі

Сьогодні 08:48 168 0
У першому матчі турнірі латвійці зазнали поразки
Збірна Швеції перемогла Латвію на олімпійському хокейному турнірі
Фото: AFP
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи С чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Латвії поступилася Швеції.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь Швеції.

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею
Група С
1 тур, 10 лютого 

Швеція - Латвія 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Шайба: 1:0 - 09:42 Вальмарк, 2:0 - 20:30 Ландер, 3:0 - 33:39 Вальмарк, 3:1 - 36:07 Крастенбергс, 3:2 - 46:48 Єлісєєвс

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