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Валієва не відсторонена від участі в Олімпійських іграх

Сьогодні 07:18 89 0
Єрмоліна прокоментувала ситуацію з допінг-пробою Валієвої
Валієва не відсторонена від участі в Олімпійських іграх
#Олімпіада-2022

Джерело - tass.ru.

Федерація фігурного катання на ковзанах Росії чекаємо на офіційну заяву Міжнародного олімпійського комітету щодо фігуристки Каміли Валієвої.

Про це заявила пресаташе федерації Ольга Єрмоліна.

"Каміла не відсторонена від участі у Іграх. Ми чекаємо на офіційні заяви Міжнародного олімпійського комітету. Щодо вручення медалей у командному турнірі, то з датою також має визначитися МОК", - зазначила Єрмоліна.

Раніше портал Inside the Games повідомив, що причиною перенесення медальної церемонії командного турніру з фігурного катання Олімпіади-2022 у Пекіні став допінг-тест Валієвої.

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