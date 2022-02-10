Єрмоліна прокоментувала ситуацію з допінг-пробою Валієвої

Федерація фігурного катання на ковзанах Росії чекаємо на офіційну заяву Міжнародного олімпійського комітету щодо фігуристки Каміли Валієвої.

Про це заявила пресаташе федерації Ольга Єрмоліна.

"Каміла не відсторонена від участі у Іграх. Ми чекаємо на офіційні заяви Міжнародного олімпійського комітету. Щодо вручення медалей у командному турнірі, то з датою також має визначитися МОК", - зазначила Єрмоліна.

Раніше портал Inside the Games повідомив, що причиною перенесення медальної церемонії командного турніру з фігурного катання Олімпіади-2022 у Пекіні став допінг-тест Валієвої.