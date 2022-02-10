Джерело - tass.ru.
Федерація фігурного катання на ковзанах Росії чекаємо на офіційну заяву Міжнародного олімпійського комітету щодо фігуристки Каміли Валієвої.
Про це заявила пресаташе федерації Ольга Єрмоліна.
"Каміла не відсторонена від участі у Іграх. Ми чекаємо на офіційні заяви Міжнародного олімпійського комітету. Щодо вручення медалей у командному турнірі, то з датою також має визначитися МОК", - зазначила Єрмоліна.
Раніше портал Inside the Games повідомив, що причиною перенесення медальної церемонії командного турніру з фігурного катання Олімпіади-2022 у Пекіні став допінг-тест Валієвої.