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Ковбаснюк посів 21-е місце у швидкісному спуску на Олімпіади-2022

Сьогодні 06:48 145 0
О 08:15 розпочнеться слалом, за підсумками якого визначаться переможець та призери змагань
Ковбаснюк посів 21-е місце у швидкісному спуску на Олімпіади-2022
#Іван Ковбаснюк

Джерело - Чемпіон.

Український гірськолижник Іван Ковбаснюк посів 21-е місце на у швидкісному спуску гірськолижної комбінації на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Українець фінішував з результатом 1:49.13. 

Сьогодні, 10 лютого, о 08:15 розпочнеться слалом, за підсумками якого визначаться переможець та призери змагань.

Нагадаємо Ковбаснюк посів 16-е місце на тренуванні гірськолижної комбінації (швидкісний спуск).

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Гірськолижний спорт
Гірськолижна комбінація
Швидкісний спуск
Чоловіки
10 лютого

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