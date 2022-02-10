Ковбаснюк посів 21-е місце у швидкісному спуску на Олімпіади-2022

Джерело - Чемпіон.
Український гірськолижник Іван Ковбаснюк посів 21-е місце на у швидкісному спуску гірськолижної комбінації на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Українець фінішував з результатом 1:49.13.
Сьогодні, 10 лютого, о 08:15 розпочнеться слалом, за підсумками якого визначаться переможець та призери змагань.
Нагадаємо Ковбаснюк посів 16-е місце на тренуванні гірськолижної комбінації (швидкісний спуск).
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Гірськолижний спорт
Гірськолижна комбінація
Швидкісний спуск
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10 лютого