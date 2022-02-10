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Стахів: Задоволені результатом, це наш особистий рекорд

Сьогодні 16:18 188 0
Українець прокоментував виступ у двійці на Олімпіаді-2022
Стахів: Задоволені результатом, це наш особистий рекорд
#Олімпіада-2022, #Андрій Лисецький, #Ігор Стахів

Джерело - НОК України.

Український Ігор Стахів задоволений виступ у двійці разом з Андрієм Лисецьким на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив спортсмен.

"Це зовсім інші відчуття та емоції. Це зовсім інший рівень, адже тут у Пекіні зібралися найкращі саночники світу і це круто, що ми серед них. Ми задоволені результатом. Наша головна мета була впоратися з емоціями та проїхати два чисті заїзди. Що ми і зробили, навіть більше - зуміли виїхати з однієї хвилини у першому спуску, чого не вдавалося на тренуваннях. Тобто - це наш особистий рекорд", - зазначив Стахів.

Нагадаємо, що Ігор Стахів та Андрій Лисецький увійшли до ТОП-15 на Олімпіаді-2022.

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