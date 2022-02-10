Стахів: Задоволені результатом, це наш особистий рекорд

Український Ігор Стахів задоволений виступ у двійці разом з Андрієм Лисецьким на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив спортсмен.

"Це зовсім інші відчуття та емоції. Це зовсім інший рівень, адже тут у Пекіні зібралися найкращі саночники світу і це круто, що ми серед них. Ми задоволені результатом. Наша головна мета була впоратися з емоціями та проїхати два чисті заїзди. Що ми і зробили, навіть більше - зуміли виїхати з однієї хвилини у першому спуску, чого не вдавалося на тренуваннях. Тобто - це наш особистий рекорд", - зазначив Стахів.