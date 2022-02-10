Мазурчук: Будемо працювати ще наполегливіше, щоб показати кращі результати

Українець прокоментував дебютний виступ

Джерело - НОК України.

Український двоборець Дмитро Мазурчук задоволений своїм виступом у стрибках з трампліна HS 106 та лижній гонці на 10 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив спортсмен.

"В цілому задоволений виступом. Заліковий стрибок вийшов не так, як хотілося б, якби повторити той, що на тренуванні - було б взагалі супер. Але будемо далі працювати наполегливіше, щоб показати кращі результати", - зазначив Мазурчук.

Дмитро Мазурчук знову вийде на старт вже 15 лютого.

Нагадаємо, що Мазурчук посів 36-е місце у дебютних змаганнях на Олімпіаді-2022.