Мазурчук: Будемо працювати ще наполегливіше, щоб показати кращі результати

Джерело - НОК України.
Український двоборець Дмитро Мазурчук задоволений своїм виступом у стрибках з трампліна HS 106 та лижній гонці на 10 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Про це заявив спортсмен.
"В цілому задоволений виступом. Заліковий стрибок вийшов не так, як хотілося б, якби повторити той, що на тренуванні - було б взагалі супер. Але будемо далі працювати наполегливіше, щоб показати кращі результати", - зазначив Мазурчук.
Дмитро Мазурчук знову вийде на старт вже 15 лютого.
Нагадаємо, що Мазурчук посів 36-е місце у дебютних змаганнях на Олімпіаді-2022.