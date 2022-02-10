Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 10 лютого

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх 10 лютого на старт вийдуть 11 представників України.
Розклад виступів українських спортсменів на 10 лютого:
Фігурне катання
03:30 - Довільна програма. Чоловіки. Фінал: Іван Шмуратко
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Скелетон
03:30 - Чоловіки. 1-й етап: Владислав Гераскевич
05:00 - Чоловіки. 2-й етап: Владислав Гераскевич
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Гірськолижний спорт
04:30 - Гірськолижна комбінація. Чоловіки. Швидкісний спуск: Іван Ковбаснюк
08:15 - Гірськолижна комбінація. Чоловіки. Слалом: Іван Ковбаснюк
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Лижні гонки
09:00 - Класичний стиль. 10 км. Жінки: Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех
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Бобслей
11:55 - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 1-й заїзд: Лідія Гунько
після завершення 5-го етапу - Монобоб. Жінки. Офіційне тренування. 2-й заїзд: Лідія Гунько
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Фристайл
13:00 - Команді змагання. Акробатика. Мікст. Перший фінал: збірна України не буде брати участь через COVID-19.
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Санний спорт
15:30 - командні змагання - естафета, мікст: збірна України (Антон Дукач, Ігор Стахів, Андрій Лисецький, Олена Стецків)