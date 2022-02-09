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Велепець: Ситуація з коронавірусом у збірній України - це божевілля

Сьогодні 16:48 175 0
Фахівець - про ситуацію з позитивними тестами в команді
Велепець: Ситуація з коронавірусом у збірній України - це божевілля
#Олена Білосюк, #Дар'я Блашко, #Олімпіада-2022, #Юрай Санітра, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне Спорт.

Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець щодо ситуації з коронавірусом вже не вірить нікому на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив фахівець.

"Скажу вам правду, це божевілля. Динаміка є, вона йде вгору, а коли вже думаєш, що завтра буде негативний - потім знову гірше показує. Я вже не вірю нікому. Так у Даші, так у Мишка Гуменяка, Ігоря Ященка, Олени Білосюк, Юрая Санітри. Вони сидять уже десять днів, Санітра - вже майже два тижні. [Одного дня] результат негативний, а наступного - позитивний: на межі 33-35. Наскільки [я] людина довірлива й хочу бачити в усіх краще, але тут уже... Сподіваюся, я неправий і їх раніше випустять, бо вже й так є два тижні карантину", - зазначив Велепець.

Раніше Дар'я Блашко та Олена Білосюк здали позитивні тести на коронавірус.

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