Велепець: Ситуація з коронавірусом у збірній України - це божевілля

Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець щодо ситуації з коронавірусом вже не вірить нікому на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив фахівець.

"Скажу вам правду, це божевілля. Динаміка є, вона йде вгору, а коли вже думаєш, що завтра буде негативний - потім знову гірше показує. Я вже не вірю нікому. Так у Даші, так у Мишка Гуменяка, Ігоря Ященка, Олени Білосюк, Юрая Санітри. Вони сидять уже десять днів, Санітра - вже майже два тижні. [Одного дня] результат негативний, а наступного - позитивний: на межі 33-35. Наскільки [я] людина довірлива й хочу бачити в усіх краще, але тут уже... Сподіваюся, я неправий і їх раніше випустять, бо вже й так є два тижні карантину", - зазначив Велепець.