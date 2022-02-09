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Велепець: У спринті Джима має шанси на хороший результат

Сьогодні 16:33 274 1
Фахівець розповів про кадрові проблеми та готовність до спринту
Велепець: У спринті Джима має шанси на хороший результат
#Анастасія Меркушина, #Олена Білосюк, #Дар'я Блашко, #Олімпіада-2022, #Ірина Петренко, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне Спорт.

Біатлоністка Анастасія Меркушина через виступ у спринті має готуватися до жіночої естафети на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Це хороше запитання. А скільки ще залишилося? Дві [Юлія Джима та Ірина Петренко] є, ще одна [Анастасія Меркушина] прийшла. Значить, ще одну треба. За два дні до естафети треба зробити "атаку" й забрати або Олену [Білосюк], або Дашу [Блашко] й привезти на старт.

Юля показала десятий хід на індивідуалці, і там ще є резерв: вона може швидше. На останньому колі вона показала, що може бігти практично, як норвежки. Тому шанс буде на кожній гонці з таким ходом. Навіть у спринті можна думати про хороший результат.

Іра теж показала хорошу форму. Вона довго на такому рівні не змагалася. Може додати: просто треба повірити в себе. Це Олімпіада: тут немає такого, що трохи з запасиком почали, а потім подивимося, як буде - тут треба з першого метра йти у ва-банк.

І тут буде Настя в цьому спринті бігти. Тут жодних надій на якийсь високий результат. Ми робимо що можемо [для швидкої акліматизації Анастасії]. Зараз уже робимо атипові тренування. Найважливіше - стартонути, відчути цю трасу, повітря й готуватися до естафети. Це основна ціль Насті: готуватися до естафети", - зазначив Велепець.

Раніше Дар'я Блашко та Олена Білосюк здали позитивні тести на коронавірус.

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