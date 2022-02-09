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Вендль та Арльт виграли змагання у двійці, українці посіли 15-е місце

Сьогодні 16:18 232 0
Золоті та срібні медалі відправляться до Німеччини
Вендль та Арльт виграли змагання у двійці, українці посіли 15-е місце
#Олімпіада-2022, #Андрій Лисецький, #Ігор Стахів

Джерело - Чемпіон.

Німецькі саночники Тобіас Вендль та Тобіас Арльт виграли золоті медалі у двійці на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. 

Вони здобули золоті олімпійські медалі на двох попередніх Олімпіадах.

Срібними призерами стали з Тоні Еггерт та Саша Бенеккен (Німеччина). Бронзові медалі отримали Томас Штой та Лоренц Коллер (Австрія).

Український дует Ігор Стахів/Андрій Лисецький посів 15-е місце у цій дисципліні.

Нагадаємо, що Стахів та Лисецький на тренуваннях Олімпіади-2022 показали 14-й результат.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Санний спорт, двійка
Чоловіки
9 лютого
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