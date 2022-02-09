Золоті та срібні медалі відправляться до Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Німецькі саночники Тобіас Вендль та Тобіас Арльт виграли золоті медалі у двійці на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Вони здобули золоті олімпійські медалі на двох попередніх Олімпіадах.

Срібними призерами стали з Тоні Еггерт та Саша Бенеккен (Німеччина). Бронзові медалі отримали Томас Штой та Лоренц Коллер (Австрія).

Український дует Ігор Стахів/Андрій Лисецький посів 15-е місце у цій дисципліні.

Нагадаємо, що Стахів та Лисецький на тренуваннях Олімпіади-2022 показали 14-й результат.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Санний спорт, двійка

Чоловіки

9 лютого