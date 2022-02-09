Джерело - Чемпіон.
Дворазовий чемпіон світу Хван Де Хон з Південної Кореї виграв змагання з шорт-треку на 1500 метрів на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.
На Олімпіаді-2018 він був срібним призером на дистанції 500 метрів.
Срібну медаль завоював Стівен Дюбуа (Канада), третім був Семен Єлістратов (ОКР).
Українці у цій дисципліні не виступали.
Нагадаємо китайці тріумфували у змаганнях з шорт-треку на дистанції 1000 метрів.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Шорт-трек, 1500 м
Чоловіки
9 лютого