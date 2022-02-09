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Хван Де Хон завоював золоту медаль на дистанції 1500 метрів

Сьогодні 15:33 190 0
Спортсмен з Південної Кореї здобув свою першу олімпійську золоту медаль
Хван Де Хон завоював золоту медаль на дистанції 1500 метрів
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий чемпіон світу Хван Де Хон з Південної Кореї виграв змагання з шорт-треку на 1500 метрів на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.

На Олімпіаді-2018 він був срібним призером на дистанції 500 метрів.

Срібну медаль завоював Стівен Дюбуа (Канада), третім був Семен Єлістратов (ОКР).

Українці у цій дисципліні не виступали.

Нагадаємо китайці тріумфували у змаганнях з шорт-треку на дистанції 1000 метрів.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Шорт-трек, 1500 м
Чоловіки
9 лютого

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