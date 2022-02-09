Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра почувається добре, але його не випускають з ізоляції через незадовільні показники.

Про це заявив президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Самопочуття в Олени нормальне, але її тримають, тому що показники не в нормі, Оргкомітет має вимоги, яких ми маємо дотримуватися.

Вони повністю ізольовані в кімнатах. У їхньому доступі тренажери, але не більше. Їм не можна виходити з приміщення. Білосюк нервується, хоче як найшвидше повернутися до команди. Блашко взагалі без симптомів, але цифри не дають можливості вийти з ізоляції.

Юрай Санітра також почувається добре, але його не випускають з ізоляції через незадовільні показники. Сподіваємося, що найближчим часом він зможе повернутися до команди.

Меркушина вже доєдналася до основної команди та почала тренуватися. Вона зможе виступити у спринті. Проте вона пізно прилетіла, потрібно мінімум 7-8 днів акліматизації. Тому у неї буде важкий стан для гонки. Але ми нічого з цим не можемо зробити, доведеться ризикувати.

Команді важко, тому що такий стан. Третина команди закрита: масажисти, сервісмени, головний тренер. Для спортсмена це все дуже важко, психологічно складно. Здають тести весь час. Не відомо чи буде естафета, оскільки наразі лише троє здорових біатлоністок", - зазначив Бринзак.