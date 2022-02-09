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Бринзак: Білосюк нервується, хоче як найшвидше повернутися до команди

Сьогодні 15:18 170 0
Функціонер розповів про стан хворих біатлоністок та тренера
Бринзак: Білосюк нервується, хоче як найшвидше повернутися до команди
#Олена Білосюк, #Дар'я Блашко, #Володимир Бринзак, #Олімпіада-2022, #Юрай Санітра

Джерело - sport.24tv.ua.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра почувається добре, але його не випускають з ізоляції через незадовільні показники.

Про це заявив президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Самопочуття в Олени нормальне, але її тримають, тому що показники не в нормі, Оргкомітет має вимоги, яких ми маємо дотримуватися.

Вони повністю ізольовані в кімнатах. У їхньому доступі тренажери, але не більше. Їм не можна виходити з приміщення. Білосюк нервується, хоче як найшвидше повернутися до команди. Блашко взагалі без симптомів, але цифри не дають можливості вийти з ізоляції.

Юрай Санітра також почувається добре, але його не випускають з ізоляції через незадовільні показники. Сподіваємося, що найближчим часом він зможе повернутися до команди.

Меркушина вже доєдналася до основної команди та почала тренуватися. Вона зможе виступити у спринті. Проте вона пізно прилетіла, потрібно мінімум 7-8 днів акліматизації. Тому у неї буде важкий стан для гонки. Але ми нічого з цим не можемо зробити, доведеться ризикувати.

Команді важко, тому що такий стан. Третина команди закрита: масажисти, сервісмени, головний тренер. Для спортсмена це все дуже важко, психологічно складно. Здають тести весь час. Не відомо чи буде естафета, оскільки наразі лише троє здорових біатлоністок", - зазначив Бринзак.

Раніше Дар'я Блашко та Олена Білосюк здали позитивні тести на коронавірус.

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