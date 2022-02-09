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Двоборець Гайгер завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022, Мазурчук посів 36-е місце

Сьогодні 13:32 207 0
У Пекіні розіграно перші медалі у двоборстві
Двоборець Гайгер завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022, Мазурчук посів 36-е місце
#Олімпіада-2022, #Дмитро Мазурчук

Джерело - Чемпіон.

Німець Вінценц Гайгер виграв золоту медаль Олімпійських ігор у Пекіні (Китай) у лижному двоборстві (Стрибки з трампліна HS-109 + Гонка переслідування 10 км). 

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2018 він здобув золоту медаль в естафеті.

Срібним призером став Єрген Гробак (Норвегія). Бронзова медаль дісталася представнику Австрії Лукасу Грайдереру.

У цій дисципліні виступав українець Дмитро Мазурчук - він посів 36-е місце.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Лижне двоборство
Стрибки з трампліна HS-109 + Гонка переслідування 10 км
Чоловіки
9 лютого
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