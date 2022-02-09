Двоборець Гайгер завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022, Мазурчук посів 36-е місце

У Пекіні розіграно перші медалі у двоборстві

Джерело - Чемпіон.

Німець Вінценц Гайгер виграв золоту медаль Олімпійських ігор у Пекіні (Китай) у лижному двоборстві (Стрибки з трампліна HS-109 + Гонка переслідування 10 км).

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2018 він здобув золоту медаль в естафеті.

Срібним призером став Єрген Гробак (Норвегія). Бронзова медаль дісталася представнику Австрії Лукасу Грайдереру.

У цій дисципліні виступав українець Дмитро Мазурчук - він посів 36-е місце.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Лижне двоборство

Стрибки з трампліна HS-109 + Гонка переслідування 10 км

Чоловіки

9 лютого