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Смольський - про срібну медаль: Я прокинувся і зрозумів, що це не сон

Сьогодні 17:02 168 0
Біатлоніст прокоментував здобуття медалі в індивідуальній гонці
Смольський - про срібну медаль: Я прокинувся і зрозумів, що це не сон
#Олімпіада-2022

Джерело - Tribuna.com.

Білоруський біатлоніст Антон Смольський після завойованої срібної медалі на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні досі не може прийти до тями.

Про це заявив біатлоніст.

"Я прокинувся та зрозумів - це не сон! Потрясіння. Досі приходжу до тями, осмислюю, в тому числі свою вдалу стрілянину, перший "нуль" в індивідуальній гонці.

Його могло б не статися, не стурбуватись я в середині минулого сезону темою про зміну конфігурації ложі своєї гвинтівки. Попросив федерацію допомогти зв'язатися із майстром із Німеччини. Голова Андріан Олексійович Цибульський зробив мені крок назустріч. Сказав, що всі витрати - не моя турбота. Я дуже вдячний йому за це.

Потім уважно придивився до ложі Дінари [Алімбекової], запитав порад у Андрія Вікторовича Падіна. Вже на етапі Кубка світу в Обергофі у січні 2021-го ми розпочали роботу. Олег Володимирович Риженков допомагав мені під час спілкування з німецьким зброярем. Наприкінці березня ми знову їздили підганяти під мене "дерево". Уся логістика була організована федерацією. За це ще раз дякую! І у травні я отримав готову гвинтівку. Відсоток стрілянини зріс із перших днів тренувань", - сказав Смольський.

Раніше Смольський за здобуту медаль на Олімпіаді-2022 отримає близько 75 тисяч доларів.

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