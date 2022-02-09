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Білоруська лижниця виїхала з країни після відсторонення від Олімпійських ігор

Сьогодні 09:49 189 0
Спортсменка вважає, що її усунули від змагань через політичні погляди батька
Білоруська лижниця виїхала з країни після відсторонення від Олімпійських ігор
#Олімпіада-2022

Джерело - babel.ua.

Білоруська лижниця Дарʼя Долідович виїхала з країни зі своєю родиною через побоювання репресій з боку влади після того, як її відсторонили від Олімпійських ігор через політичні погляди сім’ї.

Про це повідомляє Reuters.

Нині спортсменка із сім’єю перебуває у Польщі, де сподівається продовжити тренування. Про це розповів її батько Сергій Долідович, семиразовий олімпійський чемпіон з лижних перегонів, який також тренує Дарʼю.

"Дарʼю позбавили права брати участь у змаганнях. Я не бачу можливості для її продовження карʼєри в Білорусі. Нас можуть звинуватити у проведенні демонстрації та вигукуванні [опозиційних] гасел, а потім просто посадити до вʼязниці", - сказав Сергій Долідович.

Спортсменка запевнила, що хоче продовжувати кататися на лижах і сподівається здійснити свою олімпійську мрію, цього року Долідович мала закінчити школу.

Нагадаємо, у січні одна з найперспективніших лижниць серед юніорів Білорусі Дар’я Долідович повідомила, що Білоруська лижна спілка деактивувала її індивідуальний ідентифікаційний номер, необхідний для участі у змаганнях Міжнародної федерації лижного спорту (FIS). У федерації заявили, що не отримали пояснень такого рішення. Долідович вважає, що її усунули від змагань через політичні погляди батька, який брав участь у вуличних протестах і виступав проти Лукашенка, але після тиску звільнився з Національного тренувального центру.

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