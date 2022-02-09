У Білорусі є лише одна медаль на Олімпіаді у Пекіні

Джерело - Чемпіон.

Білоруський біатлоніст за здобуту срібну медаль в індивідуальній гонці на XXIV зимових Олімпійських іграх отримає близько 75 тисяч доларів.

Про це повідомляє pressball.by.

За золото на Олімпійських іграх-2022 спортсмени з Білорусії отримають приз у розмірі 149,4 тисяч доларів, за срібло - 74,7 тисяч, за бронзу - 49, 8 тисяч.

Тренерам переможених спортсменів теж виплачуються винагороди у розмірі 20-100 відсотків вартості призових спортсмена залежно від ступеня участі. Прибутковий податок із призових у цьому випадку сплачувати не потрібно.