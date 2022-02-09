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Смольський за здобуту медаль на Олімпіаді-2022 отримає близько 75 тисяч доларів

Сьогодні 11:03 504 0
У Білорусі є лише одна медаль на Олімпіаді у Пекіні
Смольський за здобуту медаль на Олімпіаді-2022 отримає близько 75 тисяч доларів
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Білоруський біатлоніст за здобуту срібну медаль в індивідуальній гонці на XXIV зимових Олімпійських іграх отримає близько 75 тисяч доларів.

Про це повідомляє pressball.by.

За золото на Олімпійських іграх-2022 спортсмени з Білорусії отримають приз у розмірі 149,4 тисяч доларів, за срібло - 74,7 тисяч, за бронзу - 49, 8 тисяч.

Тренерам переможених спортсменів теж виплачуються винагороди у розмірі 20-100 відсотків вартості призових спортсмена залежно від ступеня участі. Прибутковий податок із призових у цьому випадку сплачувати не потрібно.

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