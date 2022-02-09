Фійон-Має: Після двох промахів уже не розраховував на перемогу

Французький біатлоніст Кентен Фійон-Має, який виграв індивідуальну гонку на Олімпійських іграх–2022 у Пекіні, досягнув свою цілю на цей сезон.

Про це заявив спортсмен.

"Може, гонка здавалася простою, але мені було дуже важко. Після двох промахів уже не розраховував на перемогу, хіба що на попадання на п'єдестал. Тільки зараз починаю усвідомлювати, що став олімпійським чемпіоном, це чудово. Минула Олімпіада була такою важкою... Я міг тільки мріяти, щоби все пройшло як зараз. Ми з командою показали чудовий результат у змішаній естафеті, а нині я знову піднявся на п'єдестал, але вже на перше місце!

Золото Олімпіади було моєю мрією, яка втілилася у життя. Це важливий момент, моя головна мета на сезон досягнуто. Сьогодні я був упевнений на стрільбищі та на трасі. Довірився собі. Очевидно, це стало ключем до перемоги.

Я так багато працював заради цього золота. Вдячний своїй сім'ї, друзям, товаришам за командою. Вони були зі мною на цьому шляху та допомогли мені стати олімпійським чемпіоном", - зазначив Фійон-Має.