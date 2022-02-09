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Чеський фігурист Бржезіна оголосив про завершення кар'єри

Сьогодні 05:33 145 0
Фігурист прийняв важливе рішення після провалу на Олімпіаді
Чеський фігурист Бржезіна оголосив про завершення кар'єри
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Чеський фігурист Міхал Бржезіна вирішив завершити кар'єру після того, як не зумів кваліфікуватись у довільну програму на Олімпіаді в Пекіні.

Про це заявив сам фігурист.

"Завжди важко говорити подібне, але зараз я востаннє стояв на олімпійському льоду. Я ніколи не опинився б тут без підтримки, яку мені з дитинства надавали сім'я, друзі та тренери.

Тепер мені не терпиться обійняти дружину і дочку і розповісти їм усі шалені історії, що сталися зі мною за всі ці роки. Чудове життя одного дідуся, який просто любить кататися!" - зазначив Бржезіна.

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Допис, поширений Michal Brezina (@mick_brezina)

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