Фігурист прийняв важливе рішення після провалу на Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.

Чеський фігурист Міхал Бржезіна вирішив завершити кар'єру після того, як не зумів кваліфікуватись у довільну програму на Олімпіаді в Пекіні.

Про це заявив сам фігурист.

"Завжди важко говорити подібне, але зараз я востаннє стояв на олімпійському льоду. Я ніколи не опинився б тут без підтримки, яку мені з дитинства надавали сім'я, друзі та тренери. Тепер мені не терпиться обійняти дружину і дочку і розповісти їм усі шалені історії, що сталися зі мною за всі ці роки. Чудове життя одного дідуся, який просто любить кататися!" - зазначив Бржезіна.