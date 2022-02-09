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Венг не виступить на Олімпіаді в Пекіні через коронавірус

Сьогодні 06:03 137 0
П'ятиразова чемпіонка світу
Венг не виступить на Олімпіаді в Пекіні через коронавірус
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

П'ятиразова чемпіонка світу Гайді Венг не виступить на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. 

Про це заявила сама спортсменка.

"Для мене мрія про реванш на Олімпійських іграх розбита. Адже це "тільки" Ігри, але, проте, шкода.

Зараз сподіваюся, що виступлю в якихось перегонах Кубка світу, де буду готова до боротьби.

Успіхів на Олімпіаді всім, хто зараз там", - зазначила Венг.

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Допис, поширений H e i d i W e n g (@heidiweng91)

П'ятиразова чемпіонка світу захворіла на коронавірус незадовго перед від'їздом до Пекіна.

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