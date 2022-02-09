Джерело - Чемпіон.
П'ятиразова чемпіонка світу Гайді Венг не виступить на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
Про це заявила сама спортсменка.
"Для мене мрія про реванш на Олімпійських іграх розбита. Адже це "тільки" Ігри, але, проте, шкода.
Зараз сподіваюся, що виступлю в якихось перегонах Кубка світу, де буду готова до боротьби.
Успіхів на Олімпіаді всім, хто зараз там", - зазначила Венг.
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П'ятиразова чемпіонка світу захворіла на коронавірус незадовго перед від'їздом до Пекіна.