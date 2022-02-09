Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 9 лютого. LIVE
Сьогодні 08:54 1927
У російських фігуристів на Олімпіаді можуть відібрати золоті медалі через допінг
Сьогодні 08:33 248
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого
Сьогодні 08:00 1537
Норвежець Рууд виграв золоту олімпійську медаль у біг-ейрі
Сьогодні 06:48 209
Шепіленко не фінішувала у слаломі на Олімпіаді-2022
Сьогодні 06:18 284
Чергове золото геніальної чешки та очікуваний тріумф Фійона-Має: підсумки Олімпіади за 8 лютого
Вчора 16:57 1670
Гайзенбергер виграла п'яту олімпійську золоту медаль у кар'єрі
Вчора 16:32 1402
Пекін-2022. Розклад і результати Олімпіади на 8 лютого
Вчора 16:23 4809
Збірна Італії виграла олімпійський турнір з керлінгу у міксті
Вчора 15:48 338
Туницька та Стецків не змогли вийти до фіналу Олімпіади-2022
Вчора 15:03 414
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого

Сьогодні 08:00 1537 0
У цей день українці поборються за медалі Олімпіади у санному спорті, лижному двоборстві та гірськолижному спорті
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого
#Владислав Гераскевич, #Олімпіада-2022, #Антон Дукач, #Дмитро Мазурчук, #Іван Ковбаснюк, #Андрій Лисецький, #Ігор Стахів, #Анастасія Шепіленко

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх 9 лютого на старт вийдуть 7 представників України.

Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого:

Санний спорт

03:30 - Командні змагання. Чоловіки. Тренування: Антон Дукач

--------------------------------------

Гірськолижний спорт

04:14 - Слалом. Жінки. 1-й заїзд: Анастасія Шепіленко

04:30 - Гірськолижна комбінація. Чоловіки. Швидкісний спуск. 1-е тренування: Іван Ковбаснюк

--------------------------------------

Лижне двоборство

09:00 - Лижне двоборство. Індивідуальна першість Гундерсена 10 км і звичайний трамплін. Пробний етап: Дмитро Мазурчук

--------------------------------------

Скелетон

09:20 - Чоловіки. Офіційне тренування. 5-й етап: Владислав Гераскевич

після завершення 5-го етапу - Чоловіки. Офіційне тренування. 6-й етап: Владислав Гераскевич

--------------------------------------

Лижне двоборство

10:00 - Лижне двоборство. Індивідуальна першість Гундерсена 10 км і звичайний трамплін: Дмитро Мазурчук

--------------------------------------

Санний спорт

14:20 - Двійки. Чоловіки. 1-а спроба: Ігор Стахів/Андрій Лисецький

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 44689
Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО 23100
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 27373
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 9126 2
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - результати матчів Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - результати матчів 6105
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 30744
Рекомендуємо
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 11417
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 9484
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 52412
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 10673 5
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 19657 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 12900 1