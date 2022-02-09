Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого

Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх 9 лютого на старт вийдуть 7 представників України.
Розклад виступів українських спортсменів на 9 лютого:
Санний спорт
03:30 - Командні змагання. Чоловіки. Тренування: Антон Дукач
--------------------------------------
Гірськолижний спорт
04:14 - Слалом. Жінки. 1-й заїзд: Анастасія Шепіленко
04:30 - Гірськолижна комбінація. Чоловіки. Швидкісний спуск. 1-е тренування: Іван Ковбаснюк
--------------------------------------
Лижне двоборство
09:00 - Лижне двоборство. Індивідуальна першість Гундерсена 10 км і звичайний трамплін. Пробний етап: Дмитро Мазурчук
--------------------------------------
Скелетон
09:20 - Чоловіки. Офіційне тренування. 5-й етап: Владислав Гераскевич
після завершення 5-го етапу - Чоловіки. Офіційне тренування. 6-й етап: Владислав Гераскевич
--------------------------------------
Лижне двоборство
10:00 - Лижне двоборство. Індивідуальна першість Гундерсена 10 км і звичайний трамплін: Дмитро Мазурчук
--------------------------------------
Санний спорт
14:20 - Двійки. Чоловіки. 1-а спроба: Ігор Стахів/Андрій Лисецький