Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар змагань

Джерело - Чемпіон.
Календар ігор чоловічого турніру з керлінгу у рамках XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Змагання триватимуть з 9 по 19 лютого. У змаганнях беруть участь команди десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Груповий етап
9 лютого, середа
- 14:05. 1-й тур. Данія - Канада
- 14:05. 1-й тур. США - ОКР
- 14:05. 1-й тур. Норвегія - Швейцарія
- 14:05. 1-й тур. Китай - Швеція
10 лютого, четвер
- 08:05. 2-й тур. США - Швеція
- 08:05. 2-й тур. Норвегія - Канада
- 08:05. 2-й тур. Китай - ОКР
- 08:05. 2-й тур. Велика Британія - Італія
11 лютого, п'ятниця
- 03:05. 3-й тур. Швейцарія - ОКР
- 03:05. 3-й тур. Велика Британія - США
- 03:05. 3-й тур. Швеція - Італія
- 03:05. 3-й тур. Данія - Китай
- 14:05. 4-й тур. ОКР - Данія
- 14:05. 4-й тур. Велика Британія - Норвегія
- 14:05. 4-й тур. Канада - Швейцарія
12 лютого, субота
- 08:05. 5-й тур. Італія - Китай
- 08:05. 5-й тур. Канада - Швеція
- 08:05. 5-й тур. Данія - Швейцарія
- 08:05. 5-й тур. США - Норвегія
13 лютого, неділя
- 03:05. 6-й тур. Норвегія - Швеція
- 03:05. 6-й тур. Китай - Велика Британія
- 03:05. 6-й тур. США - Канада
- 03:05. 6-й тур. Італія - ОКР
- 14:05. 7-й тур. Велика Британія - Данія
- 14:05. 7-й тур. Швейцарія - Італія
- 14:05. 7-й тур. Китай - США
14 лютого, понеділок
- 08:05. 8-й тур. Канада - Італія
- 08:05. 8-й тур. Данія - Норвегія
- 08:05. 8-й тур. ОКР - Швеція
- 08:05. 8-й тур. Швейцарія - Велика Британія
15 лютого, вівторок
- 03:05. 9-й тур. ОКР - Норвегія
- 03:05. 9-й тур. Канада - Китай
- 03:05. 9-й тур. Швейцарія - США
- 03:05. 9-й тур. Швеція - Данія
- 14:05. 10-й тур. Швеція - Велика Британія
- 14:05. 10-й тур. Італія - США
- 14:05. 10-й тур. Норвегія - Китай
- 14:05. 10-й тур. ОКР - Канада
16 лютого, середа
- 08:05. 11-й тур. Китай - Швейцарія
- 08:05. 11-й тур. Велика Британія - ОКР
- 08:05. 11-й тур. Італія - Данія
17 лютого, четвер
- 03:05. 12-й тур. Данія - США
- 03:05. 12-й тур. Швеція - Швейцарія
- 03:05. 12-й тур. Канада - Велика Британія
- 03:05. 12-й тур. Норвегія - Італія
- 14:05. 1/2 фіналу
- 14:05. 1/2 фіналу
18 лютого, п'ятниця
- 08:05. За третє місце
19 лютого, субота
- 08:05. Фінал