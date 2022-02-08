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Гайзенбергер виграла п'яту олімпійську золоту медаль у кар'єрі

Сьогодні 16:32 187 0
Наталі стала найтитулованішою саночницею світу
Гайзенбергер виграла п'яту олімпійську золоту медаль у кар'єрі
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Німецька саночниця Наталі Гайзенбергер виграла золоту медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Для неї це 5-а золота олімпійська медаль. Раніше вона виграла по дві медалі на Олімпіадах 2014 та 2018 роках.

Срібну медаль здобула Анна Беррайтер (Німеччина). Бронзовою призеркою стала Тетяна Іванова (ОКР)

Українські саночниці Олена Стецків та Юліанна Туницька не вийшли до фінального заїзду на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Туницька посіла 21-е місце, Стецків - 22-е.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Санний спорт
Жінки
8 лютого
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