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Сундлінг стала олімпійською чемпіонкою у спринті

Сьогодні 14:33 178 0
Шведські лижниці тріумфували у спринті
Сундлінг стала олімпійською чемпіонкою у спринті
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

27-річна дворазова чемпіонка світу шведська лижниця Йонна Сундлінг виграла золоту медаль у спринті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Срібну медаль здобула інша шведка Майя Дальквіст. Бронзовою призеркою стала Джессіка Діггінс (США).

У цій дисципліні виступали три українки. Анцибор з результатом 3:33.80 фінішувала 54-ою. Вікторія Олех (3:42.78) та Валентина Камінська (3:44.10) відповідно посіли 69 та 70 місця серед 91 спортсменок. 

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Лижні гонки, спринт
Жінки
8 лютого
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