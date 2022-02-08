Сундлінг стала олімпійською чемпіонкою у спринті

Джерело - Чемпіон.
27-річна дворазова чемпіонка світу шведська лижниця Йонна Сундлінг виграла золоту медаль у спринті на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.
Срібну медаль здобула інша шведка Майя Дальквіст. Бронзовою призеркою стала Джессіка Діггінс (США).
У цій дисципліні виступали три українки. Анцибор з результатом 3:33.80 фінішувала 54-ою. Вікторія Олех (3:42.78) та Валентина Камінська (3:44.10) відповідно посіли 69 та 70 місця серед 91 спортсменок.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Лижні гонки, спринт
Жінки
8 лютого