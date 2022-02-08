Нейс встановив олімпійський рекорд на цих змаганнях

Джерело - Чемпіон.

32-річний нідерландський ковзаняр К'єльд Нейс з рекордом виграв золоту медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні на дистанції 1500 метрів.

Для нього це третя золота олімпійська медаль. На Олімпіаді-2018 він виграв на дистанції 1000 та 1500 метрів.

Срібну медаль здобув Томас Крол (Нідерланди). Бронзовим призером став Кім Мін Сок (Південна Корея).

Українці у цій дисципліні не виступали.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Ковзанярський спорт, 1500 метрів

Чоловіки

8 лютого