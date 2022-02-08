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Жіноча збірна Японії здолала Чехію на Олімпіаді-2022

Сьогодні 13:18 129 0
Японки перемогли у серії булітів
Жіноча збірна Японії здолала Чехію на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Японії здолала Чехію.

Основний час та овертайм завершилися з рахунком 2:2. У серії булітів перемогу здобули японки - 1:0.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група В
5 тур, 8 лютого 

Японія - Чехія 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1. 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - 04:00 Токо, 1:1 - 26:09 Кржіжова, 2:1 - 40:23 Токо, 2:2 - 45:53 Млинкова

Турнірна таблиця групи В:

Раніше жіноча збірна Канади переграла США на Олімпіаді-2022.

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