Жіноча збірна Японії здолала Чехію на Олімпіаді-2022

Японки перемогли у серії булітів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Японії здолала Чехію.

Основний час та овертайм завершилися з рахунком 2:2. У серії булітів перемогу здобули японки - 1:0.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Жіночий турнір з хокею

Група В

5 тур, 8 лютого

Японія - Чехія 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1. 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - 04:00 Токо, 1:1 - 26:09 Кржіжова, 2:1 - 40:23 Токо, 2:2 - 45:53 Млинкова

Турнірна таблиця групи В:

Раніше жіноча збірна Канади переграла США на Олімпіаді-2022.