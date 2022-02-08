Австрійський сноубордист завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022

Джерело - Чемпіон.
36-тирічний австрійський сноубордист Беньямін Карл здобув олімпійську золоту медаль у паралельному гігантському слаломі.
Для Карла це перша золота олімпійська медаль. На Олімпіаді-2010 він здобув срібну медаль, а на Олімпіаді-2014 - бронзову.
У фіналі Олімпіади-2022 у Пекіні Карл випередив Тіма Мастнака, який став срібним призером.
Бронзовим призером Ігор у Китаї став Вік Вайлд (ОКР).
Українці у цій дисципліні не виступали.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Паралельний гігантський слалом
Чоловіки
8 лютого