Австрійський сноубордист завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022

Карл здобув третю олімпійську медаль

Джерело - Чемпіон.

36-тирічний австрійський сноубордист Беньямін Карл здобув олімпійську золоту медаль у паралельному гігантському слаломі.

Для Карла це перша золота олімпійська медаль. На Олімпіаді-2010 він здобув срібну медаль, а на Олімпіаді-2014 - бронзову.

У фіналі Олімпіади-2022 у Пекіні Карл випередив Тіма Мастнака, який став срібним призером.

Бронзовим призером Ігор у Китаї став Вік Вайлд (ОКР).

Українці у цій дисципліні не виступали.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Паралельний гігантський слалом

Чоловіки

8 лютого