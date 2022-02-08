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Австрійський сноубордист завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022

Сьогодні 11:03 67 0
Карл здобув третю олімпійську медаль
Австрійський сноубордист завоював золоту медаль на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

36-тирічний австрійський сноубордист Беньямін Карл здобув олімпійську золоту медаль у паралельному гігантському слаломі.

Для Карла це перша золота олімпійська медаль. На Олімпіаді-2010 він здобув срібну медаль, а на Олімпіаді-2014 - бронзову.

У фіналі Олімпіади-2022 у Пекіні Карл випередив Тіма Мастнака, який став срібним призером.

Бронзовим призером Ігор у Китаї став Вік Вайлд (ОКР).

Українці у цій дисципліні не виступали.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Паралельний гігантський слалом
Чоловіки
8 лютого

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