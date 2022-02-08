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Ледецька завоювала золоту медаль у паралельному гігантському слаломі

Сьогодні 10:36 250 0
У фіналі Ледецька випередила австрійку
Ледецька завоювала золоту медаль у паралельному гігантському слаломі
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Чеська сноубордистка Естер Ледецька стала олімпійською чемпіонкою у паралельному гігантському слаломі.

У фіналі Олімпіади-2022 у Пекіні Ледецька випередила австрійку Даніелу Улбінг, яка стала срібною призеркою.

Бронзовою призеркою Ігор у Китаї стала словенка Глорія Котнік, яка випередила нідерландку Мішель Деккер у заїзді за третє місце.

Українка Аннамарі Данча посіла 26-е місце у цій дисципліні.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Паралельний гігантський слалом
Жінки
8 лютого

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