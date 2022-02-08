Ледецька завоювала золоту медаль у паралельному гігантському слаломі

Джерело - Чемпіон.
Чеська сноубордистка Естер Ледецька стала олімпійською чемпіонкою у паралельному гігантському слаломі.
У фіналі Олімпіади-2022 у Пекіні Ледецька випередила австрійку Даніелу Улбінг, яка стала срібною призеркою.
Бронзовою призеркою Ігор у Китаї стала словенка Глорія Котнік, яка випередила нідерландку Мішель Деккер у заїзді за третє місце.
Українка Аннамарі Данча посіла 26-е місце у цій дисципліні.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Паралельний гігантський слалом
Жінки
8 лютого